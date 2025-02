Jérémy Doku de retour avec Manchester City pour affronter le Real ? Bonne nouvelle concernant le Diable Rouge !

Absent depuis le 22 janvier dernier, Jérémy Doku pourrait bientôt faire son retour avec les Sky Blues. Il pourrait même déjà être présent pour affronter le Real Madrid.

Jérémy Doku a fait son retour à l'entraînement avec les Citizens à quelques jours d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. À en croire la presse anglaise, Ruben Dias et Nathan Aké sont également remontés sur les terrains.

Ce samedi, les Sky Blues affronteront Leyton Orient au 4e tour de la FA Cup. Pep Guardiola s'est exprimé en conférence de presse sur des potentiels retours de ces trois joueurs : "Nous avons beaucoup de discussions avec les médecins et les kinés pour voir comment gérer les joueurs. Certains cas sont plus faciles à gérer, d'autres plus compliqués. Nous verrons. Nous avons 11 joueurs..."

Le tacticien espagnol a également vanté la bonne saison en cours du Diable Rouge et de son coéquipier Savinho : "L'absence de Jack Grealish ? Je suis vraiment désolé qu’il ne joue pas autant qu’il le mériterait peut-être… mais les contributions de Doku et Savinho ont été énormes cette saison. C'est la seule raison, ce n'est pas que je n'aime pas Jack ou que je ne lui fais pas confiance !"

Le grand rendez-vous des Citizens sera donc mardi prochain en Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à l'Etihad Stadium à 21h00 pour ce qui est déjà l'un des matchs les plus importants des Sky Blues cette saison.

Le match retour aura, quant à lui, lieu le 19 février. Il y a donc énormément de chances pour que Doku soit au moins présent au Bernabeu dans un peu moins de deux semaines.