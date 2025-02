🎥 Bijou de Jordi Liongola et carton de la RAAL face à Radja Nainggolan : les Loups ne lâchent pas le podium

La 21e journée de Challenger Pro League s'est clôturée ce soir avec un carton de La Louvière en déplacement au Daknam.

Après cinq rencontres sans victoire, La Louvière repart de son déplacement à Lokeren-Temse avec un carton et trois points précieux dans ses valises.

Radja Nainggolan était titulaire, malgré cela Belkheir (38e), Liongola (45e et 53e), Botella (65e) et Guindo (80e) sont les Loups qui permettent à la RAAL de se remettre sur les bons rails et repasser sur le podium devant le Patro au classement.

Alors que Zulte Waregem semble hors de portée, la course à la deuxième place reste passionnante entre le RWDM, la RAAL et le Patro.

Seraing reste dans le dur

Un peu plus tôt, Seraing a subi une nouvelle défaite, cette fois face à Beveren au Pairay. Corryn (21e) et Abrahams (36e) ont scellé la victoire des Waeslandiens. Au classement, les Métallos restent au contact de Genk, à trois points de la place de relégable.