La fin de l'ère qatarie au Paris Saint-Germain ? Le président, Nasser Al-Khelaïfi, est dans une situation compliquée...

Ce jeudi après-midi, Nasser Al-Khelaïfi a été confronté à une terrible nouvelle. Le président du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans le cadre de l'affaire Lagardère.

Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, est accusé d’avoir tenté d’influencer un vote au sein du fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA), principal actionnaire du groupe Lagardère, lors d’une assemblée générale en 2018.

Cette affaire soulève des questions sur les possibles interférences dans les décisions stratégiques du groupe, dont le QIA est un actionnaire majeur, et met en cause les liens étroits entre le monde du sport, des affaires et de la politique.

Le journal L’Équipe a démenti l’information selon laquelle le Qatar aurait l’intention de se retirer du PSG. "Il y a simplement une réflexion engagée depuis longtemps pour reconsidérer les investissements du pays en France, ce n’est pas directement lié aux derniers événements.", a expliqué le groupe d’investissement qatari.

"La réalité est complètement différente. Depuis plusieurs mois déjà, l’État du Qatar, via ses différents fonds, a choisi de diversifier ses investissements. La France n’est déjà plus le terrain de jeu privilégié de QSI", a précisé Qatar Sports Investments.

Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG, qui redoutaient une catastrophe imminente et craignaient des conséquences négatives pour l’avenir du club. Cette nouvelle vient finalement apaiser les inquiétudes.