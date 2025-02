🎥 Et de dix pour Dodi Lukebakio, décidément en pleine bourre depuis l'arrivée de Rudi Garcia à la tête des Diables !

đŸŽ„ Et de dix pour Dodi Lukebakio, dĂ©cidĂ©ment en pleine bourre depuis l'arrivĂ©e de Rudi Garcia Ă la tĂȘte des Diables !

Dodi Lukebakio est l'un des Diables les plus en forme, cette saison. L'ailier droit du FC Séville a remis le couvert ce dimanche, avec un but et une passe décisive sur la pelouse de Valladolid.

Le FC Séville jouait assez gros sur la pelouse de Valladolid, ce dimanche. Après une série de trois matchs sans victoire, les Andalous devaient renouer avec le succès pour se rassurer et se rapprocher un petit peu des places européennes. Sur le terrain de la lanterne rouge du championnat, Séville a rapidement fait la différence. Juanlu Sanchez a ouvert le score dès les premières minutes (0-1, 5e), avant qu'Isaac Romero ne double la mise avant le repos (0-2, 45+2e). Dodi Lukebakio confirme sa bonne forme avec le FC Séville Titularisé, comme à son habitude, Dodi Lukebakio s'est, à son tour, rendu décisif en seconde période. En offrant, d'abord, le ballon du 0-3 à Sanchez, auteur d'un doublé (67e). En fin de rencontre, le Diable Rouge a tenu à inscrire son propre nom au marquoir, en forcçant Karl Hein à se retourner pour la quatrième fois dans les dernières minutes (0-4, 85e). Homme en forme du FC Séville, Lukebakio a inscrit son dixième but de la saison en Liga et a délivré sa première passe décisive en championnat. Une chose est certaine, l'ailier droit de 27 ans veut se faire remarquer par Rudi Garcia. âšœïžđŸ‡§đŸ‡Ș Marca Lukébakio a pase de Ejuke para hacer el 0-4 y cerrar la goleada de los sevillistas.#RealValladolidSevillaFC #LaLigapic.twitter.com/qwLbp5Xu8H — La Cruceta (@LaCruceta__) February 16, 2025