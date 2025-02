🎥 Zeno Debast n'en croyait pas ses yeux : l'autobut rarement vu encaissé par le Sporting...d'une élégante aile de pigeon

Après plusieurs matchs disputés comme titulaire au milieu de terrain, Zeno Debast a été laissé au repos entre deux rencontres de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le Sporting Portugal s'attendait sans doute à un match tranquille à l'occasion de la réception d'Arouca. C'est tout l'inverse qui s'est produit.

Les locaux se sont mis dans les problèmes tout seuls, avec un but contre son camp assez ahurissant. Le défenseur Jerry St. Juste en a été à l'origine en mettant son gardien en difficulté avec une passe en retrait assez aérienne.

Surpris, Rui Silva a tenté de contrôler le ballon comme il pouvait (il lui était interdit de s'en saisir avec les mains). Cela a conduit à une aile de pigeon précipitant le ballon dans ses propres filets. Comme si cela ne suffisait pas, St. Juste a dû céder sa place sur blessure, Debast est alors monté au jeu après dix minutes.

‚ÄľÔłŹūüáĶūüáĻ This is the most bizarre own goal in the history of football ūüėÜ (or at least a strong candidate for this title).



Sporting goalkeeper Rui Silva just scored his own backheel volley from a half-turn …ūü§Į



