Enfin ! Le feu vert attendu par tout l'Antwerp est tombé

À l'Antwerp, le dossier de la tribune 2 suscite des crispations depuis longtemps. Mais le club peut enfin avancer en vue de la saison prochaine.

Depuis sa remontée en première division, l'Antwerp peut se targuer d'évoluer dans une ambiance incandescente : les tribunes du Bosuil se répondent pour mettre une sacrée pression sur l'adversaire.

Toutes ? Non, car la Tribune 2 reste désespérément vide, faute d'un permis pour la rénover. Mais aujourd'hui, le conseil communal d’Anvers a enfin rendu le sourire à la direction.

Une épine hors du pied du club

L'Antwerp a en effet annoncé que sa demande de permis d’environnement pour la construction d'une nouvelle tribune avait été approuvée. Le club pourra donc refaire jaillir de terre une tribune, qui ne sera que provisoire.

Les nouveaux gradins devraient disposer d'environ 4 700 places assises et 4 000 places debout, sans loge. De quoi faire passer la capacité du Bosuil à 23 000 personnes et faire plus de bruit encore.

Les travaux devraient commencer dans un mois. La T2 sera d'abord démolie pour laisser ensuite place à la nouvelle structure. Une nouvelle étape dans le développement du Great Old.