🎥 Quand Cristiano Ronaldo croise un invité surprise à l'échauffement

Fabrizio Romano a eu l'opportunité unique de rencontrer Cristiano Ronaldo ce vendredi. Le Portugais a immédiatement reconnu le journaliste.

Le 21 février marque l'anniversaire du célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano. À l'occasion de cette journée spéciale, l'expert mercato a eu l'opportunité de rencontrer un certain Cristiano Ronaldo.

Dans une vidéo publiée par ce dernier sur ses réseaux sociaux, on aperçoit l'Italien à quelques mètres du buteur portugais lors de son échauffement avant un match. Bien connu dans le monde du football, la légende du ballon rond l'a immédiatement reconnu.

"Grande Fabrizio", a lancé CR7. "Je peux te dire bonjour ?" a ensuite ajouté Fabrizio. Le joueur d'Al-Nassr a accepté, et les deux hommes se sont donc salués.

Le journaliste n'a cependant pas porté chance à l'équipe de l'ancien joueur du Real Madrid. En effet, Al-Nassr s'est finalement incliné 2-3 face à Al-Ettifaq.

Déception pour Fabrizio Romano : il n'a pas non plus eu la chance d'assister à un but de Cristiano Ronaldo. Titulaire, le Portugais est resté muet face au but.