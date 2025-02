🎥 "Ça fait partie du métier de gardien" : une erreur d'Arnaud Bodart condamne Metz à la défaite

Suite à une erreur d'Arnaud Bodart en fin de match, le FC Metz s'incline pour la premiÚre fois à domicile cette saison. Le portier belge prend la parole sur sa bourde, alors qu'il réalisait un début de parcours trÚs encourageant avec son nouveau club.

Ce samedi, le FC Metz d'Arnaud Bodart recevait Ajaccio au Stade Saint-Symphorien. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour les Messins, qui se sont inclinés 0-1.

Malheureusement pour Arnaud Bodart, c'est lui qui a coûté la défaite à son équipe en commettant une erreur. En voulant capter un ballon aérien, le portier belge l’a récupéré avant de reculer avec dans ses cages.

La fin d'une série

"Je suis frustré par cette erreur. Ça fait partie du métier de gardien, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui m'embête, c'est que ça casse une dynamique positive avec cette défaite. Je suis déçu aussi car on était invaincus à domicile. C'est surtout ça le plus embêtant." a-t-il confié après la rencontre au micro de RL Sports.

"Je vais vers le ballon, je recule vers mon but et j'ai eu un moment d'hésitation," souligne-t-il. "Est-ce que je la bloque, je la dévie ou pas ? Ce moment d'hésitation fait que cette erreur arrive."

Avec ce but encaissé en toute fin de match, Bodart était tout proche de conserver ses cages inviolées pour la quatrième fois avec sa nouvelle équipe. Le prochain rendez-vous pour Metz sera samedi prochain à 14h sur la pelouse d'Amiens.