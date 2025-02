Openda sort de sa disette : le Belge marque contre Heidenheim et relance sa saison en Bundesliga !

Lois Openda a mis fin à deux mois de disette en Bundesliga en inscrivant un but décisif contre Heidenheim. Ce retour au score, le premier depuis le 15 décembre 2023.

Lois Openda a enfin mis fin à sa série de sept matchs sans marquer en Bundesliga. L’attaquant belge du RB Leipzig a inscrit un but contre Heidenheim ce dimanche. Ce but marque un retour en forme pour Openda, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 15 décembre 2023, lors d’une victoire contre Francfort.

Son premier but en 2025, ce retour vers le chemin des filets est un soulagement pour Openda, qui traversait une période difficile. Malgré ses qualités indéniables, l’ancien Lensois avait du mal à concrétiser ses occasions ces dernières semaines.

Son but contre Heidenheim montre qu’il a su garder la confiance et le mental nécessaire pour surmonter cette passe compliquée. D’une frappe précise du pied gauche, il a trompé le gardien adverse.

Openda porte désormais son total à 7 réalisations en championnat cette saison. Un chiffre qui, bien qu’honorable, reste en deçà des attentes pour un joueur de son talent.

Cependant, ce retour au score pourrait relancer sa saison et lui permettre de retrouver la régularité qui a fait sa force lors de ses précédentes campagnes. Pour rappel, il n'avait pas marqué depuis deux mois, ce qui est énorme pour un attaquant. Les deux équipes se sont quittées un partage (2-2).