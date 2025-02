🎥 "Asencio, meurs", un homme mime un singe devant Vinicius : la rencontre entre la Sociedad et le Real Madrid a dégénéré dans les tribunes !

Ce mercredi soir, la Real Sociedad recevait un Real Madrid sans Thibaut Courtois, Kylian Mbappé et Federico Valverde en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Malgré un onze de base légèrement remanié, les Merengues se sont imposés 0-1 à Anoeta, grâce au but du jeune Endrick.

Mais, lors de cette rencontre, ce sont surtout les incidents en tribunes qui passent au premier plan. Les supporters locaux ont pris à partie Raul Asencio et Vincius Jr.

D'abord l'Espagnol, qui a premièrement été sifflé à chaque touche de balle. Mais après une faute du Madrilène en première période, c'est "Asencio, meurs", qui a été chanté par une partie du stade. "Je l'ai remplacé à la pause parce qu'il était averti, et parce qu'il était très affecté par les chants. Personne n'aime quand tu lui dis de mourir", a commenté Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Raul Asencio was shown a yellow card for his reaction to the chants: "The Ma**t Lasencio" đŸ€·‍♂



