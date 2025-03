L'AC Milan ? "Un spectacle de bagarres et de confusion" : cet ancien joueur du club balance tout sur Conceição

Lors de l'émission Viva El Futbol sur Twitch, Antonio Cassano n'a pas mâché ses mots en critiquant Sergio Conceição et la direction du Milan.

Toujours aussi provocateur, Antonio Cassano a une nouvelle fois fait parler de lui lors de l’émission Viva El Futbol sur Twitch. Cette fois, c’est Sergio Conceição l’entraîneur de l'AC Milan qui a essuyé ses critiques.

Sans détour, l’ancien attaquant italien a déclaré : "Depuis qu'il est arrivé, je n'ai pas vu de bon match, j'ai seulement vu des bagarres, peu d'équilibre et de confusion, une sorte de José Mourinho 2".

Cassano n’a pas épargné la direction du Milan, visant directement Giorgio Furlani, le directeur sportif. "Furlani n'a aucune compétence dans le monde du football, il ne sait pas choisir les joueurs ou les entraîneurs", a-t-il lancé.

L’ancien joueur estime que les choix de Paulo Fonseca, puis de Conceição, ont été des erreurs stratégiques. "Il a choisi Fonseca, puis l'a renvoyé et a pris Conceição, qui est à blâmer" a-t-il ajouté.

"Le match de dimanche a été vraiment mauvais, presque pire que le fameux 5-0 à Bergame" a-t-il affirmé. Pour lui, l’équipe manque cruellement d’identité et de courage. "L'équipe est neuvième au classement, on ne voit pas de match correct et personne ne montre son courage".