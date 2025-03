Phil Foden, coéquipier de Kevin De Bruyne, vit un moment difficile : "J'étais complètement épuisé, mon cerveau ne fonctionnait plus"

Phil Foden, l'un des piliers de Manchester City révèle les coulisses d'une saison compliquée. Dans une interview, il évoque un épuisement profond qui a impacté ses performances.

Dans une interview menée par Ben Foster, ancien gardien de Manchester United, Phil Foden a ouvertement parlé des difficultés qu’il traverse cette saison pour Prime Sports, relayé par Le Soir.

Le joueur de Manchester City, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football anglais a reconnu que son niveau de performance n’était pas à la hauteur de ses standards habituels.

Foden a expliqué que jouer presque tous les matchs de la saison en plus de s’investir à 100 % à l’entraînement a eu un impact significatif sur son corps et son esprit. "Absolument. Surtout si vous êtes l’un des joueurs réguliers de votre équipe et que vous jouez presque tout, c’est la nouvelle norme." a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain anglais a également évoqué un sentiment de burn-out, qu’il a ressenti après avoir enchaîné les rencontres sans répit. "J’ai clairement fait un burn-out après tous les matchs que j’ai joués. Surtout parce que je suis un joueur qui se donne aussi à fond chaque jour à l’entraînement." a-t-il confié.

"Parfois, pendant l’entraînement j’étais complètement épuisé. C’est comme si ton cerveau ne fonctionnait pas." Foden a également révélé que cette fatigue l’a accompagné dès le début de la saison. "C’était le cas pour moi lorsque j’ai commencé à me préparer pour cette saison." a-t-il expliqué.