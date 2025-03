Carlo Ancelotti peste contre le calendrier surchargé : "Je ne comprends plus rien"

Vinícius Junior était absent lors de l'entraînement du Real Madrid aujourd'hui. Cette absence a suscité des inquiétudes parmi certains supporters, qui se demandent si l'attaquant brésilien rencontre un problème.

Lors de la conférence de presse précédant le match contre Villarreal, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur la situation de Vinícius. Selon lui, tout va bien. La star brésilienne a simplement eu besoin de repos, car elle était fatiguée après le match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid mercredi dernier.

Calendrier surchargé

"Je ne comprends pas pourquoi nous devons déjà jouer ce samedi à 18h30, alors que notre match de Ligue des Champions était mercredi à 21h. Nous n'avons même pas eu 72 heures de repos" cite Het Laatste Nieuws.

Ancelotti a clairement indiqué que le calendrier surchargé est un facteur de stress majeur pour ses joueurs. "Cette saison a déjà été très stressante, et c'est à cause du calendrier. Et il n'y a rien que nous puissions y faire. Je ne comprends pas du tout."

Malgré les frustrations liées au calendrier surchargé, la course au titre en Espagne reste très disputée. Le Real Madrid est à égalité de points avec le FC Barcelone, qui a cependant un match en moins. L'équipe d'Ancelotti doit donc battre Villarreal pour maintenir ses ambitions de titre en vie.