De titulaire à Genk à remplaçant au RB Leipzig, Maarten Vandevoordt se confie sur sa situation

Depuis son arrivée au RB Leipzig en provenance du KRC Genk, Maarten Vandevoordt doit composer avec un statut de gardien numéro 2. Le jeune portier belge, recruté pour son potentiel se retrouve derrière Péter Gulácsi, le titulaire incontesté du club allemand.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Vandevoordt n’a pas caché son désir de jouer davantage : "Bien sûr que je veux jouer plus. Et oui, c'est frustrant, je ne vais pas mentir." Cependant, il reste lucide sur la situation : "Gulácsi est performant, donc c'est logique qu'il joue. C'est aussi quelqu'un avec une carrière fantastique et un gardien de but avec une grande expérience." a expliqué le Belge.

Une attitude mature pour un joueur qui cherche à progresser dans un club ambitieux. Cette saison, Vandevoordt a principalement eu l’occasion de briller en Coupe d’Allemagne, mais le parcours de Leipzig a été de courte durée, avec une élimination après seulement trois matchs.

En Ligue des champions et en Bundesliga, il a été aligné à deux reprises dans chaque compétition, montrant des signes encourageants. "Sur les sept matchs que nous avons joués, nous en avons remporté six. Je pense avoir bien joué, mais il y a encore des points à améliorer." a-t-il ajouté.

Pour Vandevoordt, cette saison est avant tout une période d’adaptation et d’apprentissage. Être aux côtés d’un gardien expérimenté comme Gulácsi lui permet de peaufiner son jeu et de gagner en maturité.