Un choix qui fera parler : le fils de Gigi Buffon explique pourquoi il ne représentera pas la Squadra Azzurra

Un Buffon sous un autre maillot que celui de l'Italie ? C'est difficilement imaginable, et pourtant : Louis Buffon, fils de la légende de la Squadra Azzurra, a opté pour la Tchéquie.

La nouvelle avait surpris : il y a quelques semaines, on apprenait que Louis Buffon (17 ans), fils de Gianluigi Buffon et actuellement actif à Pise, en Serie B, était repris par l'équipe nationale U18... tchèque. Buffon est en effet tchèque par sa mère, Alena Seredova, et donc éligible par la Tchéquie même s'il est né à Turin et a fait toutes ses classes en Italie.

Un choix que le jeune ailier (il n'est donc pas gardien comme son illustre paternel), qui a récemment fait ses débuts en Serie B, a expliqué dans une interview accordée à la fédérarion tchèque de football.

"J'en ai parlé avec ma famille et nous avons décidé que jouer pour la Tchéquie était la meilleure option pour ma carrière et mon développement en tant que footballeur".

"Ma mère était très heureuse, bien sûr, mais mon père l'était aussi, car c'est ma première convocation en équipe nationale". Gianluigi Buffon, loin de s'en offusquer, aurait même... conseillé à son fiston de faire ce choix. "Il m'a dit que c'était la meilleure façon pour moi d'évoluer en tant que joueur".

Louis Buffon semble en effet un peu loin à l'heure actuelle d'une sélection avec l'Italie, mais n'a jamais que 17 ans. Au vu de son prestigieux nom de famille, on imagine qu'un tel choix a surpris dans la Botte, et a été pesé longuement.