Un ouvrier perd la vie sur le chantier de construction d'une entreprise belge pour la Coupe du Monde 2034 en Arabie saoudite

Un premier décès aurait eu lieu en Arabie saoudite lors de la construction d'un stade destiné à la Coupe du Monde 2034. Un ouvrier originaire du Pakistan aurait perdu la vie suite à une chute.

C'est désormais acté depuis décembre dernier, l'Arabie saoudite organisera la Coupe du monde 2034. Une désignation qui n'avait pas surpris grand monde, le pays étant le seul candidat suite au retrait de l'Australie et de l'Indonésie.

Pour assurer la tenue de ce Mondial, de nombreux stades devront encore être construits (11). La construction de ceux-ci a déjà démarré. Une triste nouvelle a d'ailleurs été rapportée par le Guardian. Muhammad Arshad, un jeune ouvrier originaire du Pakistan et âgé d'une trentaine d'années, serait décédé sur un chantier.

Ce dernier serait tombé d'un étage supérieur le 12 mars dernier. Suite à ce terrible incident, les ouvriers travaillant sur le stade où a eu lieu le décès auraient été appelés pour supprimer toute vidéo de ce tragique événement. L’entreprise de construction qui assure le chantier, Besix, s'est justifiée par la volonté de préserver la famille du défunt. "Les autorités mènent une enquête complète et nous coopérons pleinement pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie", révèle l'entreprise basée à Woluwe-Saint-Lambert.

Des conditions de travail éprouvantes

La construction du stade Aramco (47 000 places) est prise en charge par des travailleurs principalement venus du Bangladesh et du Pakistan. Ces derniers seraient dans des conditions similaires à celles de la Coupe du Monde 2022...

Les ouvriers seraient pour la plupart plongés dans des dettes et seraient logés dans de mauvaises conditions, révélait une enquête du Daily Mail parue avant l'annonce officielle de l'obtention du Mondial 2034 par l'Arabie saoudite. Ces derniers subiraient des retenues de salaires prolongées et travailleraient pas moins de dix heures par jour… et ce malgré les fortes chaleurs.