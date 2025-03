Des débuts compliqués chez les Diables, mais impressionnant en Série A : Koni De Winter pourrait déjà quitter la Genoa en été !

Formé en grande partie à la Juventus, Koni De Winter est ensuite parti à Empoli, puis à la Genoa pour faire ses débuts dans le monde professionnel. D'abord prêté à Gênes, il a ensuite été acquis définitivement par le club l'été dernier, contre huit millions d'euros.

Le jeune défenseur central a rapidement progressé, jusqu'à devenir un titulaire régulier en Série A. De Winter est devenu un maillon indispensable de la Genoa et a déjà pris part à 17 rencontres de championnat cette saison (trois buts).

Le joueur de 22 ans n'a toutefois pas encore réussi à faire ses preuves en équipe nationale. Son premier match en Irlande avait été difficile, tout comme le second contre l'Ukraine, ce jeudi. Son mauvais contrôle, même si la passe reçue était loin d'être idéale, a permis à la Zbirna d'égaliser.

Cependant, Koni De Winter a déjà montré de belles choses en Série A et, selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, il pourrait déjà se préparer à un transfert de premier plan cet été.

En effet, des clubs de Premier League et des équipes plus huppées de Série A l'auraient déjà personnellement approché. Si la Genoa n'a pas encore fixé son prix, sa valeur est estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt.

🚨🇧🇪 Koni De Winter could leave Genoa in the summer as Premier League and Serie A clubs have started initial approaches.



22 year old centre back, attracting strong interest with potential move expected to happen. pic.twitter.com/QAEkeYJkvL