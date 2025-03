Didier Lamkel Zé, une grossière erreur de la part de Saint-Trond ? "On savait qu'il était spécial..."

Il semble que Didier Lamkel Zé ait déjà disputé son dernier match pour le STVV. Le Camerounais n'a même pas été autorisé à participer au stage aux Pays-Bas.

Quand Saint-Trond a annoncé l'arrivée de Didier Lamkel Zé, tout le monde a pensé la même chose : combien de matchs jouera-t-il pour les Canaris ? Sans exception, toutes les aventures du Camerounais se sont terminées de la même façon : prématurément et dans la polémique.

Bingo : si Lamkel Zé a inscrit 4 buts en 9 matchs, soit un total honorable, il a été écarté du noyau pour le stage trudonnaire aux Pays-Bas, et ne devrait plus entrer en action durant des Playdowns tendus et cruciaux pour le club.

Le joueur a réagi à sa non-sélection via les réseaux sociaux, ce qui devrait désormais fermer la porte à un retour. Het Belang Van Limburg affirme même que Lamkel Zé aurait souhaité quitter Saint-Trond peu de temps après son arrivée pour la Chine. Bref : une grossière erreur de la part de la direction du club ?

Felice Mazzù relativise. "Didier a apporté de la qualité au club. On savait qu'il était spécial, qu'il interprétait les choses à sa manière et malheureusement, la situation a escaladé", regrette l'entraîneur de STVV dans Het Belang van Limburg. "Un échec ? Quand un objectif avec un groupe ou un joueur n'est pas atteint, oui, on peut parler d'échec".

Désormais, Mazzù veut aller de l'avant. "Je ne veux pas en dire plus, car je n'ai pas d'influence là-dessus. Je veux me concentrer sur ce que je contrôle : nous n'avons plus qu'un objectif et c'est remporter les Play-downs", conclut-il. "Il y a assez de qualité dans ce groupe pour mener cet objectif à bien".