Arthur Vermeeren patiente mais garde la foi à Leipzig : "Je peux encore énormément progresser"

Arthur Vermeeren, milieu du RB Leipzig reste patient malgré son temps de jeu limité. Le jeune Belge mise sur la progression et tire les leçons du passé.

En cette saison où les minutes de jeu se font rares, Arthur Vermeeren, le jeune milieu de terrain du RB Leipzig garde la tête froide. Loin des projecteurs mais proche du terrain d’entraînement, le coéquipier de Lois Openda confie sur DAZN.

"Je peux encore énormément progresser. Je dois encore atteindre un niveau supérieur. Je pense qu’ici à Leipzig, j’ai l’opportunité et la possibilité de le faire." Un discours mature pour un joueur qui sait que le temps travaille en sa faveur, malgré une place encore timide dans le onze titulaire.

Vermeeren ne cache pas son envie de jouer davantage, conscient que les séances d’entraînement ne suffisent pas. "Quand tu peux jouer des matchs, tu apprends beaucoup. Tu peux t’entraîner autant que tu veux, mais en match tu es dans des situations différentes." Son expérience à l’Atlético Madrid qu’il évoque avec franchise reste une cicatrice ouverte.

Le Belge revient sur son passage en Espagne avec un mélange de regrets et de sagesse. "J’ai beaucoup repensé à mon passage à l’Atletico. Avec le recul, je pense que j’aurais pu mieux faire. Après quelques jours, j’ai joué mon premier match. Je n’avais eu que trois entraînements et je n’ai pas été bon." Un départ raté qui a pesé lourd : "J’ai eu l’impression qu’à cause de ce match, on avait tout de suite porté un jugement sur moi."

Le sentiment d’injustice perce dans ses mots. "Je n’ai pas vraiment eu une nouvelle chance. Je ne l’ai pas bien vécu et je n’ai jamais atteint mon vrai niveau. J’ai eu le sentiment qu’on ne me faisait pas confiance." a t-il avoué.

Alors, échec ou leçon ? "Oui et non" répond-il. "Je ne pense pas pouvoir m’en vouloir car j’avais beaucoup à apprendre. Et j’y ai beaucoup appris. Je sais que ça me servira à l’avenir."