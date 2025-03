La fin d'une ère : trois Diables Rouges perdent leur entraîneur en pleine course à l'Europe, son successeur déjà connu

Leipzig s'est incliné 1-0 au Borussia Mönchengladbach ce weekend. La défaite de trop pour Marco Rose.

Ce match face aux Fohlen était crucial pour les places européennes : Mönchengladbach était en effet le principal poursuivant de Leipzig pour la cinquième place. Le résultat d'hier a ainsi permis au Borussia de doubler son adversaire du jour au classement.

Leipzig a eu plus de tirs, plus de possession, mais n'a pas su concrétiser ses occasions. Un refrain trop souvent répété cette saison. Maarten Vandevoordt a commencé dans les buts et Loïs Openda en pointe. Arthur Vermeeren est resté sur le banc pendant 90 minutes.

La situation de nos Diables va peut-être évoluer. Leipzig a en effet décidé de limoger son entraîneur Marco Rose : "Une nouvelle impulsion est nécessaire pour les matchs restants afin d'atteindre nos objectifs pour la saison", a confirmé le directeur sportif Marcel Schäfer.

Un déchirement pour cet enfant de Leipzig

Une décision forte puisque Rose était présent au club depuis 2022, il avait remporté il y a deux saisons le deuxième trophée de l'histoire du club avec cette Coupe d'Allemagne (le premier avait été remporté un an plus tôt sous les ordres d'un certain Domenico Tedesco).

Leipzig s'était repris ces dernières semaines avec notamment une victoire contre le Borussia Dortmund (l'ancienne équipe de Marco Rose) mais c'est donc finalement bien un autre Borussia qui aura eu la peau de l'entraîneur de 48 ans, né et formé (comme joueur) à Leipzig avant de se révéler comme entraîneur dans la galaxie Red Bull, à Salzbourg.

RB Leipzig stellt Cheftrainer Marco Rose frei



RB Leipzig hat Cheftrainer Marco Rose am heutigen Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch seine Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie Frank Aehlig (Leiter Lizenzspieler) sind… pic.twitter.com/Y6iIG3oUFt — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 30, 2025

C'est le Hongrois Zsolt Löw qui le remplacera, combinant ainsi le poste avec sa casquette de responsable du développement du football chez Red Bull. Löw connaît bien Leipzig pour en avoir intégré le staff de 2015 à 2018. Il a ensuite épaulé Thomas Tuchel au PSG, à Chelsea et au Bayern Munich.