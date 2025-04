L'homme qu'il fallait au Standard ? "C'était la meilleure chose qui pouvait arriver au club"

C'est le coup de tonnerre de ce jeudi : Pierre François est de retour au Standard de Liège, dans un rôle de manager général. José Riga, qui a été coach des Rouches à l'époque, s'en réjouit.

De 2003 à 2012, Pierre François avait déjà été directeur général du Standard de Liège, et José Riga l'a donc bien connu, lui qui a coaché les Rouches pour la première fois en 2011-2012.

Aux yeux de l'actuel adjoint des Espoirs belges, le retour de François dans un rôle de manager est une excellente chose pour le club liégeois.

"C'est très bien pour lui et pour le Standard. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très compétent", déclare Riga, interviewé par la RTBF. "Il a tout de même glané deux titres lors de son passage au Standard. Bien sûr, ce n'est pas uniquement grâce à lui, mais j'ai souvenir d'une personne compétente et travailleuse".

Aux yeux de l'ancien entraîneur des Rouches, de Charlton ou encore de Visé, ce retour est même "la meilleure chose qui pouvait arriver" au Matricule 16. "Il sait ce qu'il veut, il connaît ses dossiers par coeur. Il est intelligent et passionné de foot", détaille José Riga.

"Je ne saurais pas trouver vraiment de point faible dans sa personne. J'ai eu des relations à la fois professionnelles et très amicales avec lui. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et avec qui on peut se retrouver dans beaucoup de situations sans être pris au dépourvu".