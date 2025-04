🎥 "Elles n'atténueront pas la douleur..." : Corentin Tolisso, victime d'une grosse semelle de Lucas Stassin, réagit à la phase polémique !

Corentin Tolisso a décidé de réagir suite au carton rouge non attribué à Lucas Stassin aprÚs la semelle de ce dernier. Le Français ne comprend pas !

Dimanche soir, Saint-Étienne a remporté le derby face à l'OL sur le score de 2-1. Auteur des deux buts dans cette rencontre, Lucas Stassin aurait bien pu être expulsé et ne pas inscrire de second but.

En effet, l'attaquant a fait subir une grosse semelle à Corentin Tolisso. Fortement touché par le contact, le joueur lyonnais a dû quitter le terrain sur civière. Mais ce qui fait débat, c'est la couleur du carton.

Le joueur belge a dans un premier temps écopé d'un carton rouge avant que la VAR ne revoie sa décision et décide de lui attribuer un carton jaune. Un choix qui suscite beaucoup d'incompréhension. La victime de la faute a réagi sur Instagram.

"Les excuses de Monsieur Letexier n'atténueront ni la douleur, ni l'incompréhension..." s'exclame le milieu central français de 30 ans. Plus d'informations concernant la gravité de sa blessure devraient prochainement survenir.