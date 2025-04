Le discours mystérieux de Pep Guardiola sur Jérémy Doku : "Je n'ai pas toujours été juste avec lui cette saison"

Jérémy Doku ne vit pas sa saison la plus facile à Manchester City. Pep Guardiola a tenu à le défendre publiquement.

Il y a un an, Jérémy Doku concluait sa première saison dans l'euphorie à Manchester City. Pour ses débuts, le Diable Rouge pouvait se targuer d'un premier exercice à dix assists (rien qu'en Premier League) et une marge de progression qui laissait augurer de grandes choses pour la suite.

Mais sa deuxième saison est moins grisante : quelques blessures, la concurrence de Savinho et plusieurs baisses de forme ont limité son temps de jeu. Après avoir retrouvé le onze de base, Doku est retourné sur le banc pour les trois dernières rencontres de championnat.

Doku comme joker de luxe ?

Comme souvent, Pep Guardiola a défendu son joueur de manière assez théâtrale : "Je n'ai pas toujours été juste envers Jérémy cette saison. Je me souviens des matchs contre Tottenham et Brighton, où sans lui nous n'aurions jamais obtenu de points", a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'entraîneur catalan a adopté un nouveau dispositif tactique, Doku en a fait les frais : "Nous n'avons pas joué avec des ailiers lors des derniers matchs, mais avec nos arrières latéraux plus haut et plus de joueurs au centre. Je suis désolé pour lui et les autres".

Le weekend dernier, Jérémy Doku est très bien rentré contre Everton dans le dernier quart d'heure. Ses accélérations ont dynamisé le jeu de Manchester City, qui a fini par émerger : "Jérémy est inarrêtable dans le dernier tiers du terrain. C'est un joueur incroyable. Je suis vraiment heureux qu'il ait si bien joué contre Everton". En sera-t-il récompensé ce soir contre Aston Villa ?