Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Antoine Semenyo va rejoindre Manchester City. L'expert mercato Fabrizio Romano a révélé l'information sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Les documents ont été échangés entre Manchester City et Bournemouth. Le joueur va prochainement être officialisé comme nouvelle recrue des Sky Blues. Le montant du transfert est estimé à 65 millions de livres (75M d'euros).

Il devrait parapher un contrat à long terme. Il ne reste plus que la visite médicale, prévue ce jeudi. Le joueur a choisi Manchester City parmi quatre grands clubs de Premier League, désireux d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola.

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Ce transfert n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le Diable Rouge Jérémy Doku, puisqu’il ajoute de la concurrence supplémentaire sur les ailes à Manchester City.

La position préférentielle d’Antoine Semenyo est l’aile droite, mais il peut également évoluer à gauche ou même en tant qu’avant-centre. Un joueur polyvalent qui entrera donc en concurrence directe avec l’ailier belge.



L’annonce officielle de sa signature devrait intervenir peu après la visite médicale, si celle-ci est concluante. D’ici la fin de la semaine, il devrait être officialisé comme nouveau Citizen.