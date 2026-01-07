Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Antoine Semenyo va rejoindre Manchester City. L'expert mercato Fabrizio Romano a révélé l'information sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Les documents ont été échangés entre Manchester City et Bournemouth. Le joueur va prochainement être officialisé comme nouvelle recrue des Sky Blues. Le montant du transfert est estimé à 65 millions de livres (75M d'euros).

Il devrait parapher un contrat à long terme. Il ne reste plus que la visite médicale, prévue ce jeudi. Le joueur a choisi Manchester City parmi quatre grands clubs de Premier League, désireux d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. 

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku

Ce transfert n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le Diable Rouge Jérémy Doku, puisqu’il ajoute de la concurrence supplémentaire sur les ailes à Manchester City.

La position préférentielle d’Antoine Semenyo est l’aile droite, mais il peut également évoluer à gauche ou même en tant qu’avant-centre. Un joueur polyvalent qui entrera donc en concurrence directe avec l’ailier belge.


L’annonce officielle de sa signature devrait intervenir peu après la visite médicale, si celle-ci est concluante. D’ici la fin de la semaine, il devrait être officialisé comme nouveau Citizen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Bournemouth
Antoine Semenyo
Jérémy Doku

Plus de news

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

10:00
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00
🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

08:30
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

06:40
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
1
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

21:40
Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

21:20
C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

21:00
L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
1
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

18:20
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

17:00
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 20:30 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 20:30 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 20:30 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 20:30 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 20:30 Brighton Brighton
Everton Everton 20:30 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:15 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 21:15 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 08/01 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved