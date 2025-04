"Prennent-ils les Europe Play-offs au sérieux ?" : Fred Vanderbiest et Malines ont fait une belle découverte contre Westerlo

Même en fin de saison, il est encore possible de faire des découvertes. C'est le cas à Malines, qui semble disposer d'un gardien remplaçant de qualité.

Ces dernières années, le poste de gardien remplaçant à Malines a été occupé par Yannick Thoelen. En janvier 2025, le KaVé a anticipé son départ vers l'Antwerp en faisant venir un Espagnol de 27 ans, Nacho Miras. Ce dernier a pu être recruté gratuitement après la faillite de Deinze. Pour lui, ce transfert était une belle opportunité.

Depuis son arrivée, Miras a logiquement passé la plupart de son temps sur le banc, Ortwin De Wolf étant le gardien titulaire et n'ayant manqué aucune minute jusqu'à mardi soir contre Westerlo. Fred Vanderbiest a fait quelques choix surprenants dans son onze de départ et a donné sa chance à quatre joueurs, dont Miras, par rapport à la défaite contre Charleroi.

Bonnes conditions pour Miras

"Si vous avez regardé notre composition, vous avez pu vous demander si nous prenions ce match au sérieux. Mais je sais ce dont notre équipe est capable, et notre effectif est plus large que prévu", a expliqué Vanderbiest en conférence de presse. Le changement de gardien avait également une raison bien spécifique. "Je l'ai fait parce que nous avons trois matchs rapprochés. Nacho se comporte bien à l'entraînement et méritait d'avoir sa chance dans de bonnes conditions."

Ces conditions se sont concrétisées contre Westerlo. "Je voulais qu'il commence un match à domicile, et cela s'est donc produit lors de l'un de ces trois matchs. Je dois dire qu'il a répondu présent. Il a bien joué", a ajouté l'entraîneur. Miras a réalisé trois arrêts impressionnants, des réflexes. Il semble être un bon gardien en termes de placement.

La place de De Wolf toujours solide

Le contrat de Miras expire en juin. S'il souhaite rester, il devra prouver sa valeur afin d’obtenir un nouveau contrat. Le KVM se rend compte qu'il a désormais un gardien numéro 2 digne de ce nom, bien que la place de De Wolf reste incontestée. En principe, Ortwin De Wolf sera de nouveau titulaire samedi à 't Kuipje lors du match retour face aux Campinois.