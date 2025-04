L'Inter s'effondre face à la Roma : Naples et Lukaku ont une occasion en or pour prendre les commandes du championnat

L'Inter chute face à la Roma 0-1 et relance complètement Naples dans la course au titre. En cas de victoire, Lukaku et ses coéquipiers prendraient la tête du championnat

Grosse désillusion pour l'Inter ce week-end. Opposés à la Roma, les Nerazzurri ont laissé filer des points précieux dans la course au titre. Dès la 22e minute, Matias Soulé a refroidi Giuseppe Meazza 0-1. La Roma, pleine d’ambitions, a bien failli doubler la mise quelques instants plus tard par l'intermédiaire d'Eldor Shomurodov, mais son tir à ras de terre a été magnifiquement détourné. Les Romains ont arraché une précieuse victoire qui leur permet de grimper à la cinquième place du classement, en pleine lutte pour l’Europe. Du côté belge, Alexis Saelemaekers n’a pas eu l’occasion de briller : resté sur le banc toute la rencontre, l'ancien joueur d'Anderlecht n'a pas été sollicité par son entraîneur. Un match frustrant pour l'international, qui aurait certainement aimé peser sur cette rencontre importante. Cette contre-performance de l'Inter fait les affaires de Naples et de Romelu Lukaku. En cas de victoire lors de leur prochaine sortie, les Napolitains, coachés par Antonio Conte, pourraient non seulement prendre l’avantage, mais aussi creuser un écart de deux points en tête du championnat. Une excellente opération en perspective pour le Diable Rouge et ses coéquipiers. Rien n’est encore joué, mais le vent pourrait bien tourner en faveur des Napolitains. L’Inter, désormais deuxième, voit la pression monter à quelques journées de la fin.