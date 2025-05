Loin des yeux, un Belge a réalisé un exploit : l'improbable titre de champion de Danny Lupano

Connaissez-vous Danny Lupano ? Si vous êtes supporter de l'Excelsior Virton, c'est possible. Mais le défenseur central belge a surtout été sacré champion... de Moldavie cette saison.

Quand on évoque le football moldave, un nom revient systématiquement : celui du Sheriff Tiraspol, club de la région indépendantiste de Transnistrie qui domine le championnat de Moldavie depuis près de 15 ans presque sans partage.

Mais pour la deuxième saison consécutive, le Sheriff n'a pas été sacré : après le Petrocub Hincesti l'année passée, c'est le Milsami Orhei qui a remporté le titre moldave cette saison. Le deuxième de son histoire, 10 ans après celui de 2014-2015. Et au sein de l'effectif d'Orhei, on trouve un Belge : Danny Lupano (24 ans).

Une carrière bien remplie

Défenseur central, Lupano a disputé 29 matchs cette saison toutes compétitions confondues, et même marqué 5 buts. Il a donc joué un grand rôle dans cet improbable succès. Mais qu'a-t-il donc été faire en Moldavie ? "J'ai vécu une période compliquée à cause d'une blessure, qui m'a écarté des terrains presque toute la saison passée", nous explique-t-il.

"Mon agent m'a approché avec ce projet en fin de saison et après mûre réflexion, j'ai choisi la Moldavie. Le projet du club, leurs ambitions de jouer le haut de tableau, les qualifications de la Conference League m'ont convaincu", ajoute Danny Lupano. L'idée de s'installer dans le pays le plus pauvre d'Europe en termes de PIB/habitant peut paraître folle.

"La vie est totalement différente ici, tout est différent. Mais je n'ai pas eu beaucoup de mal à m'adapter, car j'ai l'habitude d'être loin de chez moi. Il y avait aussi quelques joueurs parlant français, ça m'a aidé", souligne le défenseur du Milsami. Lupano a en effet pas mal bourlingué pour son âge encore assez jeune.

"Mon premier contrat pro, je l'ai signé à Birmingham City. Mais le club ignorait qu'il fallait payer des frais de formation à mes anciens clubs belges, et je n'ai donc pas pu jouer. J'ai passé deux ans à Hull City, j'ai été prêté en Irlande (à Derry City, nda) pour y acquérir de l'expérience", raconte Danny Lupano. Mais c'est en Grèce qu'il percera finalement, disputant deux saisons pleines au PS Kalamata, en D2 grecque.

Un titre devant le Sheriff Tiraspol ? Pas un exploit

En 2023, c'est le retour en Belgique, pas forcément prévu à la base. "J'avais des offres dans d'autres championnats, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. J'ai trop attendu et le mercato a fermé. Mon choix était limité, et j'ai donc dû me résoudre à revenir en Belgique où j'avais des offres aussi". Il signe alors à Virton, où une blessure l'écarte des terrains et le pousse donc vers la Moldavie.

Et si, vu de Belgique, le titre du Milsami Orhei est improbable, Danny Lupano ne le prend pas comme tel. "C'est juste le fruit de notre travail toute la saison. Nous étions devant le Sheriff du début à la fin des Playoffs", pointe-t-il. "Milsami est un club ambitieux qui travaille avec des jeunes. Ca se met en place petit-à-petit et j'espère que ça continuera. J'espère aussi que ce championnat réussira à être mis en lumière un peu plus".

Quant à l'avenir, Lupano, qui est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025, n'y pense pas encore. "Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé ce trophée après une saison ici seulement. J'ai confiance en mes qualités, le travail va payer et le Bon Dieu me réserve de belles choses pour la suite", conclut l'ancien de Virton. Qui fait donc partie des quelques Belges champions cette saison !