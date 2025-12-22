"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

Vincent Kompany est évidemment très content de la première partie de saison de son équipe. Mais il est clair : il y a toujours moyen de s'améliorer.

Il est important d’avoir cette mentalité en tant qu’entraîneur selon lui : "On doit toujours dire que tout peut être amélioré. Bien sûr, on marque beaucoup de buts, et il ne faut pas l’oublier, même si l’on veut progresser dans d’autres domaines."

"Nous savons sur quels aspects nous devons travailler : la défense sur phases arrêtées, les contre-attaques. Quand nous sommes totalement concentrés, nous défendons toujours bien", poursuit le coach bavarois en conférence de presse.

Un risque ?

"Mais comme notre jeu est très dynamique, il y a parfois un risque. Nous voulons progresser là-dessus, sans perdre ce qui fait notre force. Et c’est très important."

Le Bayern a joué son dernier match de l’année dimanche. Les hommes de l’entraîneur belge se sont imposés 0-4 sur la pelouse d’Heidenheim. Le Bayern termine donc en beauté sa première partie de saison et est toujours invaincu en Bundesliga. Le bilan est le suivant en championnat : 13 victoires et deux nuls. Et évidemment, son équipe est en tête.

Le retour à la compétition aura lieu le 11 janvier prochain. Les Bavarois affronteront Wolfsburg pour le compte de la 16e journée de championnat. Le 21, ils recevront l’équipe belge de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.