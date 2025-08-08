"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

Vincent Kompany s'est exprimé après le succès de son équipe face aux Spurs. Le coach belge s'est dit ravi de la prestation de ses hommes.

Le Bayern Munich s'est imposé pour la deuxième fois en deux matchs amicaux (contre Lyon et Tottenham) ce jeudi. Les Bavarois ont terrassé Tottenham sur le score de 4-0. Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl et Jonah Kusi-Asare ont inscrit les buts allemands.

"Les garçons ont bien joué, mais il faut garder la tête froide. Il reste encore beaucoup de travail. L’état d’esprit est essentiel, et aujourd’hui, nous l’avons démontré", analysait Vincent Kompany au micro de son équipe après le match.

L'ancien Diable Rouge est pleinement satisfait de la prestation de ses hommes : "La préparation mentale est essentielle, et aujourd’hui, nous l’avons démontrée. C’était un peu surprenant de les voir produire une telle performance dès maintenant, je ne m’y attendais pas forcément."

"En général, il faut cinq à six semaines. Mais là, nous n’avons eu que cinq vraies séances – et que les gars jouent ainsi, avec cette intensité, c’était sympa."

Il le sait, rien n'est encore acquis. Ce ne sont que des matchs amicaux : "Mais ce n’est pas une fin en soi. La préparation ne fait que commencer, et nous devons encore bâtir les bases physiques." Le club allemand commencera officiellement sa saison le 16 août prochain avec un match de Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart.