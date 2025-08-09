Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

Pep Guardiola a précisé que le Ballon d'Or Rodri ne sera pleinement rétabli qu'en septembre, préférant éviter un retour précipité et une rechute.

Rodri, star de Manchester City et lauréat du Ballon d’Or 2024, a subi début juillet une grave blessure lors du match contre Al-Hilal à la Coupe du monde des clubs. "Rodri va mieux, mais il a eu une blessure sérieuse. Depuis deux ou trois jours, il progresse, et j’espère qu’il sera vraiment en pleine forme après la trêve internationale début septembre", a déclaré Guardiola.

Le milieu de terrain espagnol s’entraîne à nouveau avec le groupe, mais le staff médical ne veut prendre aucun risque. Guardiola espère qu’il pourra peut-être jouer quelques minutes avant la trêve, mais souligne que jouer sans douleur est plus important qu’un retour rapide. "Le plus important, c’est qu’il n’ait plus mal", a-t-il affirmé.

Rodri avait déjà manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés. Sans lui, Manchester City n’avait pas réussi à conserver son titre en Premier League, terminant troisième derrière Liverpool et Arsenal.

Nouvelle blessure

L’international de 29 ans avait effectué son retour juste avant la fin de la saison, mais a de nouveau été freiné par une blessure à l’aine lors de la défaite 4-3 contre Al-Hilal à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

City entame sa nouvelle saison ce week-end contre Wolverhampton, avant d’affronter Tottenham puis Brighton — trois matchs que Rodri devrait manquer avant la trêve internationale de début septembre.