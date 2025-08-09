Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"
Photo: © photonews
Deviens fan de Manchester City! 972

Pep Guardiola a précisé que le Ballon d'Or Rodri ne sera pleinement rétabli qu'en septembre, préférant éviter un retour précipité et une rechute.

Rodri, star de Manchester City et lauréat du Ballon d’Or 2024, a subi début juillet une grave blessure lors du match contre Al-Hilal à la Coupe du monde des clubs. "Rodri va mieux, mais il a eu une blessure sérieuse. Depuis deux ou trois jours, il progresse, et j’espère qu’il sera vraiment en pleine forme après la trêve internationale début septembre", a déclaré Guardiola.

Le milieu de terrain espagnol s’entraîne à nouveau avec le groupe, mais le staff médical ne veut prendre aucun risque. Guardiola espère qu’il pourra peut-être jouer quelques minutes avant la trêve, mais souligne que jouer sans douleur est plus important qu’un retour rapide. "Le plus important, c’est qu’il n’ait plus mal", a-t-il affirmé.

Rodri avait déjà manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés. Sans lui, Manchester City n’avait pas réussi à conserver son titre en Premier League, terminant troisième derrière Liverpool et Arsenal.

Nouvelle blessure

L’international de 29 ans avait effectué son retour juste avant la fin de la saison, mais a de nouveau été freiné par une blessure à l’aine lors de la défaite 4-3 contre Al-Hilal à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

City entame sa nouvelle saison ce week-end contre Wolverhampton, avant d’affronter Tottenham puis Brighton — trois matchs que Rodri devrait manquer avant la trêve internationale de début septembre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Rodri

Plus de news

Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

17:30
Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

17:00
Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

16:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: Dolberg - Openda - Andreou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: Dolberg - Openda - Andreou

15:30
La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

16:23
"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

16:00
Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

15:30
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat de trois ans à un jeune talent qui impressionne déjà beaucoup

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat de trois ans à un jeune talent qui impressionne déjà beaucoup

15:00
"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid

"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid

14:20
Une bonne nouvelle pour Loïs Openda ? Benjamin Sesko rejoint l'Angleterre

Une bonne nouvelle pour Loïs Openda ? Benjamin Sesko rejoint l'Angleterre

14:00
"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

13:30
"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

13:00
Où en est le dossier Andreou ? Rik De Mil fait le point

Où en est le dossier Andreou ? Rik De Mil fait le point

12:40
Mauvaise nouvelle pour Senne Lammens ? Un gardien de renom veut filer à Manchester United

Mauvaise nouvelle pour Senne Lammens ? Un gardien de renom veut filer à Manchester United

12:20
"C'est vraiment dommage, car c'était un excellent défenseur" : la nouvelle destination de Zinho Vanheusden intrigue

"C'est vraiment dommage, car c'était un excellent défenseur" : la nouvelle destination de Zinho Vanheusden intrigue

12:00
1
Un retour à Anderlecht ? Nicolas Frutos laisse la porte ouverte, mais...

Un retour à Anderlecht ? Nicolas Frutos laisse la porte ouverte, mais...

11:30
Eden Hazard révèle son vrai club de cœur... et les fans de Chelsea vont grincer des dents

Eden Hazard révèle son vrai club de cœur... et les fans de Chelsea vont grincer des dents

10:30
Thorsten Fink confirme un retour qui va ravir les fans de Genk

Thorsten Fink confirme un retour qui va ravir les fans de Genk

11:00
Anderlecht retient son souffle : la blessure d'Ilay Camara inquiète

Anderlecht retient son souffle : la blessure d'Ilay Camara inquiète

10:00
La Premier League frappe à la porte d'Alexis Saelemaekers : l'AC Milan va devoir trancher

La Premier League frappe à la porte d'Alexis Saelemaekers : l'AC Milan va devoir trancher

09:30
Le Club de Bruges serait sur un attaquant de 19 ans, mais devrait patienter jusqu'en janvier

Le Club de Bruges serait sur un attaquant de 19 ans, mais devrait patienter jusqu'en janvier

09:00
D1B : le Beerschot assomme Seraing en toute fin de match

D1B : le Beerschot assomme Seraing en toute fin de match

08:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi chute lourdement pour son retour dans le football professionnel

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi chute lourdement pour son retour dans le football professionnel

08:05
Saint-Trond s'installe en tête de Pro League : Wouter Vrancken savoure sa victoire

Saint-Trond s'installe en tête de Pro League : Wouter Vrancken savoure sa victoire

07:40
Vers un dernier défi ? Sinan Bolat offert à un grand club turc

Vers un dernier défi ? Sinan Bolat offert à un grand club turc

07:20
Retournement de situation : un transfert à l'Antwerp tombe à l'eau

Retournement de situation : un transfert à l'Antwerp tombe à l'eau

07:00
Saint-Trond s'offre Dender et s'installe provisoirement aux commandes de la Pro League

Saint-Trond s'offre Dender et s'installe provisoirement aux commandes de la Pro League

06:30
Et si Eden Hazard avait signé à Anderlecht ? L'ancien Diable Rouge explique pourquoi ça ne s'est jamais fait

Et si Eden Hazard avait signé à Anderlecht ? L'ancien Diable Rouge explique pourquoi ça ne s'est jamais fait

23:01
Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

22:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

21:27
Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

22:07
L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

21:47
2
OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

21:27
"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

21:05
3
"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi Interview

"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi

20:40
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

20:25

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved