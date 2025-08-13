Le Séville de Dodi Lukebakio n'a que... 12 joueurs pour commencer la saison : voici pourquoi

Le week-end prochain marque le coup d'envoi de nombreuses grandes compétitions étrangères, dont la Liga espagnole. L'attention sera notamment portée sur le Séville en difficulté, confronté à un manque d'effectif en raison de problèmes financiers.

Le Séville de Dodi Lukebakio traverse une période difficile. En raison des règles financières imposées par la Fédération espagnole de football, chaque équipe dispose d’un plafond salarial afin d’éviter les faillites. Mais, pour la saison à venir, ce plafond est particulièrement bas pour le club andalou.

Ainsi, l’équipe espagnole ne pourra verser que 684 000 euros à ses joueurs, à son entraîneur principal et à ses adjoints sur l’ensemble de la saison, rapporte Sporza. À titre de comparaison, le Real Madrid dispose d’un plafond salarial de près de 755 millions d’euros. L’Espanyol, qui possède le deuxième plafond le plus bas, peut quant à lui dépenser un peu moins de huit millions d’euros.

La raison de cette situation est que Séville a vécu au-dessus de ses moyens ces dernières saisons. Bien que les grands succès n’aient plus été au rendez-vous, le club continuait de verser d’importants salaires. Aujourd’hui, l’absence persistante de résultats se paye au prix fort. Actuellement, Séville n’a pu inscrire que douze joueurs sans dépasser le plafond salarial.

Dodi Lukebakio fait partie de ces douze joueurs, contrairement à Stanis Idumbo. La seule issue pour le club andalou serait de se séparer de certains gros salaires afin de les remplacer par des alternatives moins coûteuses.

Dimanche prochain, Séville disputera son premier match de championnat de la saison, face à l’Athletic Club de Bilbao. Si des ventes ne sont pas rapidement conclues pour libérer de la marge et inscrire de nouveaux joueurs, la relégation pourrait devenir inévitable pour les Andalous.