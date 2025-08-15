Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les joueurs de Chelsea ont décidé de reverser une partie de leurs primes du Mondial des clubs à la famille de Diogo Jota.

Il y a un peu plus d’un mois, le monde du football a été bouleversé. Le joueur de Liverpool Diogo Jota et son frère André Silva ont perdu la vie dans un accident de voiture en Espagne.

Une telle tragédie bouleverse tout le monde, mais ce sont surtout les proches qui en portent le poids.

D’après The Athletic, les joueurs de Chelsea ont fait preuve d’une belle solidarité. Malgré leur rivalité avec Liverpool, ils auraient choisi de reverser une partie de la prime du Mondial des clubs à la famille de Jota et Silva.

Cette prime, fixée à 13,3 millions d’euros, est répartie entre les joueurs. Ils se seraient mis d’accord pour en reverser une partie à la famille des deux victimes, soit environ 400 000 euros.

De son côté, Liverpool continue de payer le contrat de Jota, valable jusqu’en 2027. Une manière de soutenir sa famille et honorer sa mémoire.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Chelsea
Djogo Jota

Plus de news

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

13:00
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

22:00
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

21:40
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

20:00
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

20:20
2
Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

19:30
Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

19:00
Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

18:40
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20
L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

18:00
Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

17:30
Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 21:00 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved