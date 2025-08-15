Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Les joueurs de Chelsea ont décidé de reverser une partie de leurs primes du Mondial des clubs à la famille de Diogo Jota.

Il y a un peu plus d’un mois, le monde du football a été bouleversé. Le joueur de Liverpool Diogo Jota et son frère André Silva ont perdu la vie dans un accident de voiture en Espagne.

Une telle tragédie bouleverse tout le monde, mais ce sont surtout les proches qui en portent le poids.

D’après The Athletic, les joueurs de Chelsea ont fait preuve d’une belle solidarité. Malgré leur rivalité avec Liverpool, ils auraient choisi de reverser une partie de la prime du Mondial des clubs à la famille de Jota et Silva.

Cette prime, fixée à 13,3 millions d’euros, est répartie entre les joueurs. Ils se seraient mis d’accord pour en reverser une partie à la famille des deux victimes, soit environ 400 000 euros.

De son côté, Liverpool continue de payer le contrat de Jota, valable jusqu’en 2027. Une manière de soutenir sa famille et honorer sa mémoire.