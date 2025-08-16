Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

La nouvelle saison de Premier League a débuté avec un incident inattendu lors du match d'ouverture entre Liverpool et Bournemouth. Pendant la rencontre, un supporter en fauteuil roulant a proféré des remarques racistes envers l'attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo.

Semenyo, qui venait de faire une touche sur le côté du terrain d'Anfield, a signalé l'incident à l'arbitre Anthony Taylor. Le match a été temporairement interrompu et le supporter a été par la suite expulsé du stade par la police.

Bien que l'incident ait momentanément assombri le match, Semenyo a réagi sportivement et avec classe. En seconde mi-temps, il a marqué deux buts, dont l'égalisation après avoir remonté tout le terrain, transformant sa frustration sur le terrain en performance.

Son coéquipier Adam Smith était à la fois élogieux et choqué. "Je ne sais pas comment il a continué à jouer et à marquer ces buts, franchement. C'est totalement inacceptable. Je suis désolé pour Antoine, qui est un peu abattu".

Une enquête ouverte

La Premier League a réagi rapidement à l'incident : "L'incident à Anfield sera soigneusement examiné. Nous apportons toute notre aide aux deux clubs. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport ni dans notre société". En conférence de presse, Arne Slot a lui aussi exprimé tout son dégoût quant à ce triste épisode.

Cependant, le problème est resté visible, même après le match. Sur Instagram, Semenyo a reçu des commentaires avec des emojis de singes, soulignant une fois de plus que la lutte contre le racisme dans le football est loin d'être terminée. Sur le terrain, Liverpool a par contre bien mieux rendu honneur à Diogo Jota, en finissant par s'imposer sur le score de 4-2.