Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel
Photo: © photonews
Le football français perd un club professionnel. L'AC Ajaccio dépose le bilan et se bat désormais pour rester en... cinquième division française.

Douzième de Ligue 2 la saison dernière, l'AC Ajaccio vit un véritable enfer. En proie à de graves problèmes financiers et endetté à hauteur de 13 millions d'euros — un chiffre qui "pourrait se révéler bien plus important au fil des prochaines semaines", selon Corse-Matin —, le club corse a été recalé par la DNCG.

Après une longue période de discussions et d'appels, l'incertitude a également touché l'US Boulogne, troisième de National et battu lors du barrage pour la montée. Le club nordiste restait dans l'attente de la décision concernant Ajaccio afin de savoir dans quelle division il évoluerait la saison prochaine. Une semaine avant la première journée de championnat, les dés n'étaient pas encore jetés.

L'AC Ajaccio disparaît du monde professionnel

Ils l'ont finalement été quelques jours avant la reprise. La catastrophe ne s'est pas arrêtée là pour Ajaccio, qui n'a pas été en mesure de présenter un budget pour le National et a donc été à nouveau recalé par la DNCG. Le mercredi 12 août, le verdict est tombé, sans appel : le club était exclu de toutes les compétitions nationales. Direction la Régional 1, la sixième division française.

Ce lundi, Corse-Matin annonce que l'AC Ajaccio "a enclenché la procédure de liquidation judiciaire en déposant le bilan de la société qui gérait le secteur professionnel". Le secteur professionnel de l'ACA va donc disparaître, une catastrophe supplémentaire pour les 130 employés qui vont être licenciés.

Le club, à travers sa section amateur, se bat désormais pour rester en National 3, la cinquième division. Sans quoi, la relégation administrative en Régional 1, le sixième échelon, sera bel et bien prononcée. Dans son histoire, le club corse a connu trois joueurs belges : Laurent Wuillot (ex-Mons, Charleroi, Standard, Brussels), Brandon Deville (ex-Anderlecht, Westerlo, Lommel, Seraing, Hasselt et Elsaute) et... Hugo Cuypers, prêté par l'Olympiakos en 2019-2020. Le formateur Christophe Dessy y a également travaillé comme coordinateur des jeunes.

Ajaccio

