Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Arthur Theate était l'un des grands gagnants de la trêve internationale avec un premier but et de très bons matchs au Liechtenstein et face au Kazakhstan. Mais la reprise s'est mal passée avec l'Eintracht Francfort.

Arthur Theate est certainement revenu en club le moral gonflé à bloc. Le défenseur central a en effet disputé les deux matchs des Diables Rouges durant la trêve internationale dans un rôle de titulaire, à son meilleur poste, et a inscrit son premier but pour l'occasion.

Mais le voilà retombé immédiatement les pieds sur terre. En effet, pour la reprise de Bundesliga au programme ce vendredi, Theate et Francfort se sont inclinés sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-1). Pas un résultat honteux sur papier, mais le Bayer réalisait jusque là un début de saison médiocre (1/6).

Ce sont surtout les circonstances de cette défaite qui sont notables. En effet, l'Eintracht Francfort s'est retrouvé en supériorité numérique dès la 59e minute suite à l'expulsion de Robert Andrich. Le score était alors de 2-1 en faveur du Bayer Leverkusen.

En fin de match, Leverkusen se retrouvait même réduit... à 9, suite à un second carton rouge, cette fois pour Equi Fernandez. Les arrêts de jeu assez longs auraient pu permettre à Francfort d'éviter une première défaite cette saison.

Mais c'est bien le Bayer qui a fini par faire 3-1 à la 90e+8, remportant une victoire assez héroïque au vu du déroulement de la rencontre. Première victoire de la saison pour le club de la Ruhr. Arthur Theate, lui, évoluait au back gauche et a disputé l'intégralité de la rencontre.