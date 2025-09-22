Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce lundi soir à Paris se tiendra la célèbre cérémonie du Ballon d'Or. Le grand favori pour soulever le trophée est Ousmane Dembélé.

De nombreuses célèbres personnalités du football défileront au théâtre du Châtelet à partir de 19h30. Le nom du grand gagnant sera ensuite annoncé quelques temps plus tard.

Il devrait certainement s'agir d'Ousmane Dembélé. Le Parisien a réalisé un exercice 2024-2025 grandiose, où il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le PSG. Au total, il a pris part à 53 rencontres toutes compétitions confondues pour 35 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées.

Lire aussi… Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

En plus de la plus prestigieuse des compétitions, il a également récemment remporté avec le club de la capitale française, la Supercoupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Son nom devrait donc sortir d'une enveloppe précieusement gardée secrète. Des votes ont été réalisés par de nombreux journalistes de différents pays afin d'élire le grand gagnant. Une fois le vainqueur annoncé, celui-ci devrait tenir un discours, comme chaque année, devant le public rempli de nombreuses stars du football.

Les autres prétendants

En cas de sacre, le joueur deviendrait le sixième gagnant français de l'histoire. Son concurrent le plus féroce semble être l'international espagnol Lamine Yamal, mais cela serait malgré tout une grosse surprise. Les outsiders sont Mohamed Salah, Kylian Mbappé et ses coéquipiers Achraf Hakimi et Vitinha.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Marseille - PSG en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
PSG
Ousmane Dembele

Plus de news

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

Un ancien joueur d'Anderlecht a pris sa décision concernant un retour en Belgique

08:30
Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

07:40
Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

07:20
Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

07:00
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

15:00
Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

06:00
Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

Un Hans Vanaken record : il dépasse Eden Hazard... et espère rattraper Kevin De Bruyne !

23:00
Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

22:30
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
2
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

20:40
But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
5
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

13:00
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

13:30
Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

12:30
🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

12:00
Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

11:30
Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

11:00
Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

10:40
José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

10:20
🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 5
Lyon Lyon 1-0 Angers Angers
Nantes Nantes 2-2 Rennes Rennes
Brest Brest 4-1 Nice Nice
Lens Lens 3-0 Lille OSC Lille OSC
Paris FC Paris FC 2-3 Strasbourg Strasbourg
Le Havre Le Havre 1-1 Lorient Lorient
Monaco Monaco 5-2 Metz Metz
Auxerre Auxerre 1-0 Toulouse Toulouse
Marseille Marseille 20:00 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved