Ousmane Dembélé grand favori pour remporter le Ballon d'Or ce lundi soir ?

Ce lundi soir à Paris se tiendra la célèbre cérémonie du Ballon d'Or. Le grand favori pour soulever le trophée est Ousmane Dembélé.

De nombreuses célèbres personnalités du football défileront au théâtre du Châtelet à partir de 19h30. Le nom du grand gagnant sera ensuite annoncé quelques temps plus tard.

Il devrait certainement s'agir d'Ousmane Dembélé. Le Parisien a réalisé un exercice 2024-2025 grandiose, où il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le PSG. Au total, il a pris part à 53 rencontres toutes compétitions confondues pour 35 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées.



En plus de la plus prestigieuse des compétitions, il a également récemment remporté avec le club de la capitale française, la Supercoupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Son nom devrait donc sortir d'une enveloppe précieusement gardée secrète. Des votes ont été réalisés par de nombreux journalistes de différents pays afin d'élire le grand gagnant. Une fois le vainqueur annoncé, celui-ci devrait tenir un discours, comme chaque année, devant le public rempli de nombreuses stars du football.

Les autres prétendants

En cas de sacre, le joueur deviendrait le sixième gagnant français de l'histoire. Son concurrent le plus féroce semble être l'international espagnol Lamine Yamal, mais cela serait malgré tout une grosse surprise. Les outsiders sont Mohamed Salah, Kylian Mbappé et ses coéquipiers Achraf Hakimi et Vitinha.