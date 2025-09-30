Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La sortie boudeuse de Kevin De Bruyne lors du match contre l'AC Milan fait toujours parler en Italie. Antonio Conte a clos le sujet en conférence de presse.

Que ce soit en club ou en sélection, Kevin De Bruyne n'a jamais su faire semblant. Il est très facile de lire sur le visage du Limbourgeois s'il est heureux ou si la situation l'agace au plus haut point. Il n'a fallu que quelques semaines à la Serie A pour le découvrir.

Si De Bruyne a pris sur lui pour quitter la pelouse avec dignité lors de la première demi-heure à l'occasion de son retour à Manchester City, il ne s'est pas privé de faire part de son mécontentement lors de sa sortie contre l'AC Milan ce weekend.

La Repubblica confirme aujourd'hui que son geste d'humeur n'est pas resté sans suite. Une réunion collective a eu lieu en compagnie du coordinateur sportif et Antonio Conte. Ce dernier a remis son joueur à sa place devant le groupe. Son message est clair : aucun comportement similaire ne sera désormais toléré.

Antonio Conte veut que le linge sale se lave en famille

À l'avenir, des amendes seront de mise pour de telles situations. KDB n'en a pas écopé, l'incident sert d'avertissement pour tout le monde. En conférence de presse à la veille du match contre le Sporting Portugal, Conte est revenu sur sa gestion des événements : "Ceux qui me connaissent savent très bien quel est mon point de vue sur la gestion (du groupe), sur certains comportements. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent faire des erreurs. À moi de clarifier la situation et de répéter certains concepts pour qu'il soit clair pour tout le monde que j'accepte une première erreur, mais pas une seconde", a-t-il expliqué.

"Ce qu'il y avait à comprendre, je l'ai compris, tout a été clarifié. Les bons comptes font les bons amis comme on dit chez moi, ce dossier est clos", a conclu l'entraîneur transalpin. Kevin De Bruyne s'en est ainsi tiré en offrant un resto à toute l'équipe mais y réfléchira à deux fois avant de réagir de la sorte en voyant son numéro s'afficher sur le panneau du quatrième arbitre la prochaine fois.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Napoli - Sporting Portugal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (01/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

LIVE Atalanta - Bruges : véritable éclair de génie de Chrístos Tzólis qui permet à Bruges de mener Live

LIVE Atalanta - Bruges : véritable éclair de génie de Chrístos Tzólis qui permet à Bruges de mener

19:40
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

18:20
"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

18:00
Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

17:40
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

15:30
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
3
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

14:03
Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom ! Interview

Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom !

13:20
Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

13:40
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00
Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge Edito

Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge

12:40
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

12:20
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

12:00
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

11:20
Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

Chapeau aux ultras de Charleroi : un soutien sans faille malgré deux défaites à domicile

10:40
1
Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

Après le Clasico, un autre match sans supporters visiteurs en Belgique ? "J'ai besoin de garanties"

11:00
Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

Bientôt le bout du tunnel : Daan Heymans sait quand il pourra faire son retour avec le Racing Genk

10:20
Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête" Interview

Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

10:00
Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

Inutile à Bruges, indispensable à Gand, pour le grand bonheur d'Ivan Leko : "Il n'y a pas que la technique"

09:30
"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico Interview

"Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

09:00
Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

Un match de Genk bientôt à huis-clos ? Les Limbourgeois n'ont pas le droit à l'erreur

08:30
Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

Stef Wils déjà dos au mur à l'Antwerp : le prochain match pourrait être sa dernière chance au Bosuil

08:00
Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

Voilà Malines... troisième de Pro League : le KaVé peut-il rêver des Champions Play-Offs ?

07:40
Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

Dilemme pour Hasi : pourquoi Anderlecht pourrait être privé de Nathan De Cat... pendant un mois

07:20
🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

07:00
Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

Un blessé supplémentaire pour le Club de Bruges avant le prochain match de Ligue des champions...

06:00
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Atalanta Atalanta 0-1 FC Bruges FC Bruges
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Real Madrid Real Madrid
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Inter 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool Liverpool
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 01/10 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
FC Barcelone FC Barcelone 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Portugal Sporting Portugal
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved