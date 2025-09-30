Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

La sortie boudeuse de Kevin De Bruyne lors du match contre l'AC Milan fait toujours parler en Italie. Antonio Conte a clos le sujet en conférence de presse.

Que ce soit en club ou en sélection, Kevin De Bruyne n'a jamais su faire semblant. Il est très facile de lire sur le visage du Limbourgeois s'il est heureux ou si la situation l'agace au plus haut point. Il n'a fallu que quelques semaines à la Serie A pour le découvrir.

Si De Bruyne a pris sur lui pour quitter la pelouse avec dignité lors de la première demi-heure à l'occasion de son retour à Manchester City, il ne s'est pas privé de faire part de son mécontentement lors de sa sortie contre l'AC Milan ce weekend.

La Repubblica confirme aujourd'hui que son geste d'humeur n'est pas resté sans suite. Une réunion collective a eu lieu en compagnie du coordinateur sportif et Antonio Conte. Ce dernier a remis son joueur à sa place devant le groupe. Son message est clair : aucun comportement similaire ne sera désormais toléré.

Antonio Conte veut que le linge sale se lave en famille

À l'avenir, des amendes seront de mise pour de telles situations. KDB n'en a pas écopé, l'incident sert d'avertissement pour tout le monde. En conférence de presse à la veille du match contre le Sporting Portugal, Conte est revenu sur sa gestion des événements : "Ceux qui me connaissent savent très bien quel est mon point de vue sur la gestion (du groupe), sur certains comportements. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent faire des erreurs. À moi de clarifier la situation et de répéter certains concepts pour qu'il soit clair pour tout le monde que j'accepte une première erreur, mais pas une seconde", a-t-il expliqué.

"Ce qu'il y avait à comprendre, je l'ai compris, tout a été clarifié. Les bons comptes font les bons amis comme on dit chez moi, ce dossier est clos", a conclu l'entraîneur transalpin. Kevin De Bruyne s'en est ainsi tiré en offrant un resto à toute l'équipe mais y réfléchira à deux fois avant de réagir de la sorte en voyant son numéro s'afficher sur le panneau du quatrième arbitre la prochaine fois.