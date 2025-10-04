14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

Le Bayern Munich s'est imposé 0-3 à l'Eintracht Francfort. Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas tardé à prendre les devants.

Auteur d'un début de saison parfait en Bundesliga et en Ligue des Champions (neuf victoires en neuf matchs), le Bayern Munich avait un bon test à négocier face à une équipe de Francfort qui a tout de même inscrit 28 buts en 8 matchs.

Directement, les visiteurs ont éteint l'enthousiasme de l'Eintracht. Il n'a en effet fallu que...14 secondes à Luis Diaz pour jaillir au second poteau et pousser au fond un bon centre de Serge Gnabry (1', 0-1).

Aligné en défense centrale, Arthur Theate n'a rien pu faire, surpris de voir son coéquipier dégager le ballon en plein sur Gnabry. Francfort est ensuite rentré dans son match, parvenant même à égaliser au quart d'heure. Mais le but a été annulé pour une faute de main.

🚨 What a start for Bayern. Luis Díaz 1'



Bundesliga | 🇩🇪 Frankfurt - Bayern Münchenpic.twitter.com/GuYAxOOrpW — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025

Kane en mode record

La chance des locaux était passée : avant même la demi-heure, le Bayern faisait le break. À l'issue d'une longue séquence de possession pour ouvrir des espaces, Harry Kane a fait mouche de l'extérieur du rectangle. De quoi le faire entrer encore un peu plus dans l'histoire : personne n'était parvenu à inscrire onze buts sur ses six premiers matchs de la saison en Bundesliga.

QUEL BUT D’HARRY KANE ENCORE !!!!



IL EST EXCEPTIONNEL pic.twitter.com/jIFVHsHvZw — Media Bayern France (@MediaBayernFR) October 4, 2025

Les Bavarois ont continué leur domination, ne concédant que très peu à Francfort, avec même le 0-3 signé Luis Diaz dans les dernières minutes. Les troupes de Vincent Kompany s'imposent donc 0-2 et ont désormais quatre points d'avance sur Dortmund (contraint au partage par Leipzig) en tête de la Bundesliga.