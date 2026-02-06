Interview Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"

Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"
Timothé Nkada étant de retour de suspension, qui sera l'attaquant titulaire du Standard pour le déplacement au Club de Bruges, ce dimanche ? En conférence de presse, Vincent Euvrard a laissé planer le doute et a affirmé choisir son titulaire au cas par cas.

Au Standard, Vincent Euvrard cherche encore la meilleure solution pour permettre à son équipe de trouver le chemin des filets. Privé de certains éléments et déçu par d'autres, le T1 des Rouches a fait des choix forts ces dernières semaines.

Timothé Nkada étant absent, c'est Dennis Ayensa qui a hérité de la majorité du temps de jeu depuis le début de l'année civile, sans pour autant vraiment réussir à se mettre en évidence. Lors du Clasico face au Sporting d'Anderlecht, Thomas Henry était même absent de la feuille de match, au profit de Bernard Nguene et du jeune René Mitongo.

Une hiérarchie des attaquants, au Standard ?

Interrogé en conférence de presse, ce vendredi, sur l'existence ou non d'une hiérarchie claire chez les attaquants au Standard, Vincent Euvrard a répondu par la négative et a assuré que tout dépendait de l'adversaire et de la forme de chacun, puisqu'aucun avant-centre n'a réussi à se démarquer afin de pouvoir revendiquer clairement le rôle de titulaire.

"Il n'y a pas de hiérarchie claire en ce moment. Entre Thomas, Dennis, Timothé, puis le jeune Mitongo. On a aussi joué dans différents systèmes, en 3-5-2 avec deux attaquants, en 3-4-3 avec un attaquant et deux ailiers,... Cela change évidemment la donne. Tout dépend du système, de la forme du jour."

Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges
"Il n'y a pas d'attaquant qui s'est imposé pour dire 'c'est moi qui prends le relais.' On attend ça, et en attendant, on fait les choix de semaine en semaine. Le plus important est que l'équipe gagne, se crée des occasions et marque", a déclaré le T1 des Rouches, qui pourrait donc... ou pas, reprendre Thomas Henry pour le déplacement au Club de Bruges. Timothé Nkada est, en tout cas, de retour de suspension.

