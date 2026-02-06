"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

Jonathan Tah, défenseur central du Bayern, s'est exprimé à propos de son entraîneur, Vincent Kompany. Le joueur n'a pas hésité à vanter les qualités du coach belge.

Jonathan Tah est l'un des hommes forts du Bayern cette saison. Régulièrement aligné dans le onze de base de Vincent Kompany, le joueur déçoit rarement son entraîneur.

Cette saison, il a pris part à 29 matchs toutes compétitions confondues. Il a même planté trois buts et délivré deux assists. Son nombre de minutes jouées s'élève à 2382.

Le défenseur doit beaucoup à son entraîneur Vincent Kompany, qu'il n'a pas hésité à saluer : "Il avait énormément de qualités en tant que joueur, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est son leadership. Quand on entend la manière dont ses anciens coéquipiers parlent de lui, on comprend clairement pourquoi il est aussi un grand entraîneur."

Les qualités de Vincent Kompany en tant que coach

Jonathan Tah a expliqué ce qui fait de lui un bon coach : "La façon dont il gère l’équipe, les joueurs… il sait vraiment comment leur parler. Il a ce ressenti naturel pour un vestiaire, il sait ce dont les gars ont besoin.



Ensuite, il y a l’aspect tactique et le travail défensif. Je peux apprendre énormément. Il voit et ajuste tellement de détails que tu progresses forcément", a-t-il conclu au micro de ESPN.