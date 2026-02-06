Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting
Photo: © photonews

Le Racing et le Sporting ont désormais une chose en commun cette saison : un changement d'entraîneur. Alors que les Bruxellois n'ont pas encore mis la main sur leur T1, l'autre question sera de voir quelle équipe pourra retrouver le plus rapidement son rythme en JPL.

Ce week-end proposera un duel important entre Genk et Anderlecht. Le Racing n'a récolté que 29 points après 23 journées et se retrouve ainsi à une décevante dixième place. L'écart avec le RSC Anderlecht, quatrième, n'est cependant que de sept points.

Tout est donc encore serré dans ce sprint final vers les PO1. Malgré le récent départ de Besnik Hasi et un Sporting "en transition" jusqu'à l'annonce d'un nouveau T1, Nicky Hayen reste sur ses gardes.

Anderlecht restera toujours Anderlecht

Mais gagner à domicile contre les Mauve et Blanc est une nécessité pour Nicky Hayen et ses troupes. L'ancien coach de Bruges réalise que même en crise, Anderlecht restera toujours Anderlecht et que gagner contre les Bruxellois ne sera certainement pas une évidence.

Et la récente défaite en Coupe de Belgique ne signifie rien pour le coach limbourgeois : "Contre l'Anwterp ils sont retombés dans leurs travers mais Anderlecht voudra redresser la barre contre nous", a expliqué Nicky Hayen lors de sa conférence de presse.

Un bien pour un mal : transfert avorté mais bonne nouvelle pour Hayen

Le coach du Racing disposera pour la première fois d'une équipe complète. Sor est de retour, Erabi est fit et Adedeji-Sternberg revient également dans la sélection pour ce match. Hayen aura donc suffisamment de choix, même en ligne offensive.

Lire aussi… "Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

En défense, il y a presque eu un départ, celui de Matte Smets à Wolfsburg, mais ce dernier est finalement resté à Genk : "J'ai passé l'éponge sur ça. Comme je l'ai indiqué, nous parlons ouvertement avec les joueurs. Matte était très lucide à ce sujet et il était clair dès le début qu'il voulait terminer la saison ici. Il veut encore évoluer et faire des progrès à Genk pour revenir à son ancien niveau. À un moment donné, un transfert viendra."

Commentaire
