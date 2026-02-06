Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

Le RFC Liège a officialisé ce jeudi l'arrivée d'un nouveau buteur : Emrehan Gedikli, attaquant turc de 22 ans, arrivé à Rocourt libre de tout contrat. Mais alors, qui est ce jeune joueur que les Sang et Marine ont recruté à la suite de l'échec du transfert de Khadim Dieng ?

Né à Oberhausen, en Allemagne, dans le district de Düsseldorf, l’avant-centre a été dans un premier temps formé dans le petit club allemand du 1. FC Mülheim-Styrum avant de rejoindre le centre de formation du Bayer Leverkusen.

Fin novembre 2020, il a fait ses grands débuts dans le football professionnel avec cette équipe en montant au jeu en Europa League à la 81e minute face au Hapoel Beeer Sheva, club israélien. Son temps de jeu avec l’équipe première du Bayer Leverkusen étant très faible (seulement quatre rencontres toutes compétitions confondues), le joueur quitte le club allemand en février 2022 pour rejoindre le club turc de Trabzonspor.

Des expériences compliquées

Cependant, au sein du club turc, le joueur ne parvient pas à s’imposer. Il ne dispute qu’une seule rencontre officielle, la finale de la TFF Süper Kupa, où il monte au jeu en fin de match lors d’une victoire 4-0 contre Sivasspor, à l’été 2022.

En janvier 2023, il rejoint l’Austria Lustenau en prêt. Son passage en Autriche est également compliqué, notamment en raison d’une blessure. Il ne prend part qu’à quatre matchs toutes compétitions confondues, mais parvient tout de même à inscrire un but le 19 mars 2023 contre l’Austria Klagenfurt, en montant au jeu en fin de rencontre. Sa seule titularisation remonte au 11 février face à Salzbourg. Peu de temps après, il se blesse à nouveau et ne rejoue plus avec le club autrichien.





En septembre 2023, il quitte définitivement Trabzonspor pour rejoindre un autre club turc, Konyaspor. Il dispute une demi-saison avec sa nouvelle équipe, mais là encore, son temps de jeu reste limité avec seulement sept apparitions. À l’hiver suivant, il est prêté à Istanbulspor.



Alors qu’il commence à obtenir du temps de jeu en enchaînant cinq matchs consécutifs, il se blesse, ce qui l’écarte des terrains pendant près de trois mois. À son retour, il affronte son ancienne équipe, Trabzonspor, en montant au jeu. Il reste ensuite sur le banc lors du match suivant avant de disputer son dernier match avec le club face à Fenerbahçe, le 26 mai. Au total, il comptabilise sept apparitions et un but inscrit.

Une bonne saison en Belgique

De retour à Konyaspor en aout 2024, il prend part à deux rencontres avant d’être prêté en Belgique à la KAS Eupen. Et là, enfin, il enchaîne des minutes de jeu. Il dispute 23 matchs, inscrit sept buts et délivre deux assists. C’est la toute première fois pour lui qu’il enchaîne véritablement une saison pleine au niveau professionnel, un véritable soulagement.

À son retour de prêt, il signe ensuite à Bursaspor. Malheureusement, après huit matchs disputés (trois buts et un assist), il est une nouvelle fois freiné par une blessure. Son contrat est finalement rompu durant l’hiver et il se retrouve sans club.

Le RFC Liège décide alors de lui faire confiance, à la suite du transfert annulé de Khadim Dieng, qui n’a pas réussi sa visite médicale. Les Sang et Marine ne disposaient que d’un seul véritable buteur après le départ d’Oumar Diouf vers STVV. Reste désormais à savoir si Emrehan Gedikli parviendra à s’imposer ou s’il connaîtra un nouveau passage compliqué. Seul l’avenir le dira.