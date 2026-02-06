Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

Le club belge a officialisé le départ d'un des siens, direction outre-Manche pour y rejoindre le cador du football anglais, champion en titre et actuellement sixième de Premier League.

Laurens Paulussen quitte Malines pour rejoindre Liverpool. C'est l'annonce surprise officialisée aujourd'hui par le club belge sur ses canaux sociaux. Il officiait comme scout pour le Kavé et rejoint également la cellule détection chez les Reds.

Ce dernier s'est évidemment dit "fier" de ce grand saut vers Liverpool tout comme Malines : "Notre dernier transfert du mercato d'hiver est acté", a communiqué le club pour annoncer ce départ.

Une fierté pour le club comme pour le principal intéressé

Le Kavé indique que Paulussen serait en charge de la détection dans notre pays ainsi que chez nos voisins du nord du Royaume : "Laurens rejoint Liverpool FC et travaillera en tant que scout en charge de la détection au niveau de la Belgique et des Pays-Bas."

Tout comme le principal intéressé, le club belge s'est également dit fier de ce départ, signe de son excellent travail.

Du haut de ses 35 ans, Laurens Paulussen avait également été footballeur pro, actif auparavant à Malines, Westerlo et Beveren.



