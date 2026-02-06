Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Noah Solheid a été au cœur de rumeurs de transfert cet hiver. Le capitaine sérésien a notamment été cité du côté de la RAAL La Louvière. Mais finalement, c'est bien au RFC Seraing qu'il poursuivra sa saison. Le natif de Malmedy s'est exprimé à ce sujet.

Le défenseur central est bien informé par son agent, Éric Depireux : "Il me tient au courant de tout. Il m’aide à faire le tri au milieu des rumeurs. Un simple contact ne signifie pas grand-chose."

"Alors, je préfère faire le vide dans mon esprit pour me consacrer uniquement à Seraing", a-t-il souligné au micro de Sudinfo. Des mots qui montrent que le joueur reste les pieds sur terre malgré les convoitises.

Noah Solheid a été formé au RFC Malmundaria durant son enfance avant de rejoindre le centre de formation du Standard de Liège, puis celui du RFC Seraing. Il s’est désormais plus que jamais installé dans l’effectif, devenant un véritable cadre et même le capitaine.

La régularité de Noah Solheid

Cette saison, il fait preuve d’une régularité de plus en plus rare. Le défenseur n’a manqué aucun match de son équipe depuis le début de saison, que ce soit en Coupe de Belgique ou en Challenger Pro League.



Depuis le début de l'exercice, il a été aligné à 23 reprises, disputant à chaque fois l’intégralité des matchs. Ses performances ont été scrutées de près mais, pour le moment, il a choisi de rester au RFC Seraing, qui lutte actuellement pour le maintien en D1B.