Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

Norwich City paraissait promis à une relégation de l'EFL Championship vers la League One il y a encore peu de temps. L'arrivée de Philippe Clement a permis d'enrayer cette dynamique, même si rien n'est encore gagné. Mais l'entraîneur belge ne compte pas s'arrêter là : à l'avenir, il vise plus haut.

En novembre, Philippe Clement a repris Norwich City alors que l’équipe n’avait pris que neuf points en quinze matches. Sous la houlette du technicien belge, le club a ensuite entamé une belle remontée ces derniers mois.

Philippe Clement ambitionne la Premier League avec Norwich City

Avec trois victoires consécutives, dont une face au leader Coventry City, le coach belge a fortement impressionné ces dernières semaines. De quoi commencer à rêver d’un maintien en EFL Championship.

"Philippe Clement est tout simplement un bon entraîneur", a déclaré Franky Van der Elst dans Frank & Franky. "Son ambition est clairement la Premier League. C’est quelque chose qui m’a été confirmé par quelqu’un qui est bien placé pour le savoir, pas par lui-même."

Franky Van der Elst très élogieux envers Philippe Clement

"Cette saison, l’objectif sera d’assurer le maintien, et cela devrait finir par se concrétiser. Il a engrangé beaucoup de points, bien plus que son prédécesseur. La différence avec l’entraîneur précédent est tout simplement incroyable", souligne l’ancien Diable Rouge.



"Son parcours est impressionnant et fait clairement office de tremplin vers la Premier League, un objectif que Norwich City s’est déjà fixé pour la saison prochaine. S’il parvient à maintenir cette dynamique… Il a, jusqu’ici, réussi partout où il est passé : à Genk, à Waasland-Beveren, au Club de Bruges…"