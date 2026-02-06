"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen
Photo: © photonews
Matte Smets s'est notamment confié sur la manière dont il vit l'arrivée de Nicky Hayen à Genk. Il a évoqué à la fois l'impact sportif de ce changement, sa propre évolution cette saison et sa gestion des critiques.

Matte Smets explique qu’il doit s’adapter à une nouvelle approche et précise que Nicky Hayen n’est que son troisième entraîneur depuis ses débuts professionnels. Le coach présente par ailleurs un profil différent de celui de ses prédécesseurs. Selon lui, le fait que le coach ait évolué par le passé au même poste sur le terrain constitue un réel avantage, comme il l’explique dans le Nieuwsblad.

Selon Matte Smets, il a déjà beaucoup appris en peu de temps : "En peu de temps depuis son arrivée chez nous, j’ai déjà beaucoup appris de lui." Le joueur fait référence à des consignes spécifiques destinées à simplifier l’organisation.

Un élément important concerne la défense de sa propre zone : "Il y a certaines lignes directrices et des accords que nous devons désormais suivre." Il indique que l’équipe se compliquait parfois la tâche et que le positionnement joue désormais un rôle plus important.

Ses performances personnelles et la gestion des critiques

Matte Smets revient également sur sa saison : "Je pense que c'est une saison faite de hauts et de bas." Il voit cette irrégularité comme un processus d’apprentissage et souligne que les erreurs contribuent à sa progression en tant que joueur et en tant que personne.


Concernant les critiques, il reste lucide. "Ça fait partie du football." Il se concentre surtout sur les retours du staff et de son entourage proche. Il reconnaît avoir traversé une période plus compliquée, mais constate une nouvelle progression. "Je pense que je suis en train de me rapprocher à nouveau de la forme que j’avais la saison dernière", conclut-il.

