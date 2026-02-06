Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"
Photo: © photonews

La Pro League a décidé d'introduire un nouveau concept de joueur du mois en Challenger Pro League. Un Courtraisien est ainsi devenu le tout premier joueur élu suite à ses excellentes performances.

Jellert Van Landschoot a été élu pour la toute première fois "Joueur du mois" de la Challenger Pro League. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec quatre buts en quatre matchs, l'ailier de Courtrai s'est particulièrement distingué.

"Le mois de janvier a mis en évidence l'excellente forme de Jellert Van Landschoot. Cette saison, l'ailier est un joueur incontournable des Kerels et est, en compagnie de Thierry Ambrose et de James Ndjeungoue, le joueur le plus souvent titularisé de son équipe. Cette régularité se traduit également dans les chiffres", explique la Pro League sur son site.

Un lauréat logique auteur de grosses performances

En effet, ses excellentes performances ont fait de lui le lauréat logique : "Il a déjà marqué plus de buts que lors des deux dernières saisons réunies et a été le seul joueur à inscrire deux doublés en janvier."

"Avec le titre de Joueur du mois, la Challenger Pro League lance un tout nouveau concept. Chaque mois, les supporters décident via notre nouveau compte Instagram pour le joueur qui remportera cette distinction en votant pour l'un des trois joueurs qui, selon notre partenaire Opta, ont réalisé les meilleures performances au cours du mois écoulé. Le lauréat portera pendant un mois un écusson unique et exclusif sur la manche de son maillot", explique la Pro League.

Courtrai fonce vers la Jupiler Pro League

Le KVK vit une solide saison en Challenger Pro League, après sa relégation et est toujours en course pour la promotion. Avec sept points d'avance sur la troisième place, les Courtraisiens disposent pour l'instant d'une avance confortable. Van Landschoot a déjà marqué 10 buts cette saison et a ainsi participé à près d'un quart des 42 buts Kerels.

Suis Eupen - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (07/02).

Jellert Van Landschoot

