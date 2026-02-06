Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

L'Argentin, chouchou du public mauve vient d'annoncer son départ du club. Il était revenu au Sporting l'été dernier dans le staff de Besnik Hasi. Peu après le départ de ce dernier, il a décidé de quitter la Belgique.

Revenu l'été dernier à Anderlecht en tant que T2 afin d'y faire ses premiers pas dans un staff, Lucas Biglia annonce désormais son départ. C'est le club plus précisément qui a confirmé que l'Argentin quittait le Sporting.

Après sa belle carrière de joueur qui l'a fait porter les couleurs du RSCA, de la Lazio ou encore de l'AC Milan, il avait lancé son après-carrière en tant qu'entraîneur adjoint de Besnik Hasi. Il avait laissé une belle empreinte en tant que joueur au Sporting, et était revenu au grand bonheur des supporters mauves.

Anderlecht regrette mais respecte sa décision

Champion de Belgique, le médian a disputé plus de 300 matchs pour Anderlecht, et marqué 16 buts pour 53 passes décisives délivrées. Il annonce retourner auprès de sa famille en Italie.

"Lucas Biglia a informé le club de sa décision de quitter le staff de l'équipe première. Lucas, qui avait rejoint le staff l'été dernier en tant qu'assistant de Besnik Hasi, retourne auprès de sa famille en Italie. Lucas Biglia est revenu l'été dernier au club de son cœur pour faire ses premiers pas en tant qu'entraîneur au sein d'une équipe première. Après sa carrière de joueur au RSC Anderlecht, à la Lazio, à l'AC Milan et à Başakşehir, il occupait le poste d’adjoint sous la houlette de l'entraîneur Besnik Hasi. Le RSC Anderlecht regrette, mais respecte la décision de Lucas. Le club lui est extrêmement reconnaissant pour son travail", a communiqué le club sur son site.

Lucas Biglia reste loyal à Besnik Hasi

Le Sporting a également partagé une réaction du principal concerné : "Je suis très reconnaissant au RSC Anderlecht de m'avoir permis d'acquérir cette expérience au sein de mon club. Ma décision de quitter le club aujourd'hui est purement personnelle et elle est liée à ma loyauté envers Besnik Hasi. Je garde un excellent souvenir de cette période enrichissante. Qui sait, nos chemins se croiseront peut-être à nouveau à l'avenir. Je souhaite bonne chance au club, aux joueurs, au staff et aux supporters, et je continuerai à suivre de près le RSCA", a expliqué Lucas Biglia.



