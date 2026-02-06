"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

La réaction des supporters canaris après la défaite de STVV contre le Sporting Charleroi (0-2) ravit Wouter Vrancken, qui s'est exprimé à ce sujet.

Les Canaris se sont inclinés le weekend dernier à domicile 0-2 face au Sporting Charleroi, qui a profité d’un carton rouge infligé à Arbnor Muja. Ce dernier a été exclu dès la 40e minute.

Un moment fort s’est toutefois produit après le coup de sifflet final du côté trudonnaire. Malgré la défaite, les supporters ont affiché un soutien total à leur équipe et l’ont longuement applaudie.

Une défaite qui rassemble

"Un geste beau et reconnaissant", reconnaît Wouter Vrancken au micro du Belang van Limburg. "Cela en dit long sur l’ambiance qui règne autour du club. Avant le début de la saison, nous avions dit que nous voulions créer une étincelle dans les tribunes."

Un objectif manifestement atteint : le stade du Stayen affiche à nouveau une belle affluence. "En demandant aux joueurs de se battre les uns pour les autres et pour le blason. Les supporters ont embarqué dans cette dynamique dès le premier match."



"Ils l’ont encore démontré samedi avec cette standing ovation. Ce soutien a fait du bien aux joueurs, car au niveau du résultat, ils n’ont pas obtenu ce qu’ils méritaient", conclut le T1 des Canaris.