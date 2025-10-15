Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Ce n'est pas vraiment une surprise, Lucas Stassin a été élu meilleur joueur du mois de septembre par l'UNFP.

À ce rythme, Lucas Stassin ne devrait pas rester longtemps à Saint-Étienne. L’attaquant belge est en pleine forme, aussi bien en club qu’avec les U21 de la Belgique. En Ligue 2, il compte quatre buts et une passe décisive en huit matchs. Avec les Espoirs, il a frappé fort : trois buts en deux rencontres.

Stassin voulait partir cet été, mais les dirigeants ont refusé, conscients de son importance dans le projet. Le jeune Diablotin s’est imposé comme un élément clé et l’un des visages de cette équipe.

L’attaquant de 20 ans figurait parmi les nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2, aux côtés de Kouadou Jaurès et Tawfik Bentayeb. Une belle récompense pour son début de saison.

AFOU !

Et c’est finalement lui, le Diablotin, qui a été élu. L’UNFP a annoncé la nouvelle avec humour sur X (ex-Twitter), en reprenant sa célèbre phrase lancée à Anderlecht : "Tu me connais afou !"

TU M’CONNAIS AFOUUUUUUU !!



On le connait tous, on le dit :



Lucas Stassin est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois de septembre en @ligue2BKT 🏆



Félicitations Lucas 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/xL8lDPEvZ4 — UNFP (@UNFP) October 14, 2025

Saint-Étienne profite de son talent, mais sait qu’il sera difficile de le garder encore longtemps. L’ancien de Neerpede veut franchir un cap.